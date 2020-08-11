Витебский музей получил письмо от Елизаветы II. Скоро напишут Папе Римскому

Подписано оно одной из фрейлин королевы. Это ответ на поздравления Ее высочества с 94-летием, которое еще в апреле выслали сами сотрудники музея.

В своем письме они также рассказали о выставке «Великан из Костюков», которая в стенах музея действует на постоянной основе и посвящена самому высокому человеку в мире – Федору Махнову.