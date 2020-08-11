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Витебский музей получил письмо от Елизаветы II. Скоро напишут Папе Римскому

11 августа 2020 14:11
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Новости Беларуси. Витебский историко-краеведческий музей получил письмо от правящего монарха Великобритании Елизаветы II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебский музей получил письмо от Елизаветы II. Скоро напишут Папе Римскому-1

Подписано оно одной из фрейлин королевы. Это ответ на поздравления Ее высочества с 94-летием, которое еще в апреле выслали сами сотрудники музея.

В своем письме они также рассказали о выставке «Великан из Костюков», которая в стенах музея действует на постоянной основе и посвящена самому высокому человеку в мире – Федору Махнову.

Витебский музей получил письмо от Елизаветы II. Скоро напишут Папе Римскому-4

Виктория Василевская, старший научный сотрудник Витебского районного историко-краеведческого музея:
Дело в том, что в далеком 1905 году, как свидетельствуют источники (это фотографии и газеты того времени), Федор Махнов был в Великобритании, точнее даже в Лондоне. И сохранилась его фотография, где он находится на лондонском ипподроме.

Витебский музей получил письмо от Елизаветы II. Скоро напишут Папе Римскому-7

Не исключено, что витебский Гулливер мог встретиться тогда с королевской семьей. Ведь известно, что он виделся с президентом США и канцлером Германии.

А следующее письмо, которое планируют отправить из музея, будет адресовано Папе Римскому. У главы католической церкви в свое время Федор Махнов точно был на аудиенции.

# Музей # общество # Виктория Василевская # Елизавета II # Фотофакт

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