В Беларуси к концу 2026-го планируют удвоить долю рапсового масла на полках магазинов
Долю рапсового масла белорусского производства на полках магазинов планируют увеличить почти вдвое. По итогам 2026 года показатель должен достичь 25 %. Пока же отечественные производители удерживают 13,5 % в этом сегменте рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масло из семян рапса – кладезь витамина Е и полезных омега-кислот. И белорусские потребители это ценят: спрос внутри страны стабильно растет. Чтобы обеспечить и заводы, и покупателей, в планах – удвоить сбор урожая. Цель – выйти на 2 миллиона тонн сырья в год, что в два раза выше нынешних показателей.
Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Уже который год у нас темпы прироста по рапсу, соответственно, и производство масла также нарастает. Уже неоднократно подчеркивалось, что по целой совокупности показателей, рапсовое масло входит в тройку лучших масел растительных для питания человека. Поэтому из поставленных задач вместе с предприятиями активно работаем по использованию рапсового масла в различных отраслях.
Несмотря на то, что насыщение внутреннего рынка остается приоритетом, белорусское масло – продукт с мощным экспортным потенциалом. География поставок постоянно расширяется. Высокие стандарты качества позволяют нашим производителям уверенно заходить не только на традиционные рынки, но и закрепиться среди импортеров стран Азии и Африки.
Игорь Груцо, заместитель председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности:
Рапсовому маслу изначально удалось стать именно экспортоориентированным продуктом. Поэтому мы последние годы, скажем так, взвесив все за и против, оценив наш потенциал, пришли к выводу, что белорусское общество, белорусский потребитель также должен узнать об этом продукте, распробовать его. Потому что мы видим эти тренды на здоровый образ жизни, на осознанное потребление, когда белорусский потребитель старается найти, выбрать именно экологичный, натуральный продукт.
Впрочем, ассортимент отрасли одним лишь растительным маслом не ограничивается. Важнейший сегмент рынка – майонез, соусы, кетчуп и маргарин – незаменимый компонент для хлебопекарной промышленности.