В Беларуси к концу 2026-го планируют удвоить долю рапсового масла на полках магазинов

Долю рапсового масла белорусского производства на полках магазинов планируют увеличить почти вдвое. По итогам 2026 года показатель должен достичь 25 %. Пока же отечественные производители удерживают 13,5 % в этом сегменте рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масло из семян рапса – кладезь витамина Е и полезных омега-кислот. И белорусские потребители это ценят: спрос внутри страны стабильно растет. Чтобы обеспечить и заводы, и покупателей, в планах – удвоить сбор урожая. Цель – выйти на 2 миллиона тонн сырья в год, что в два раза выше нынешних показателей.

Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Уже который год у нас темпы прироста по рапсу, соответственно, и производство масла также нарастает. Уже неоднократно подчеркивалось, что по целой совокупности показателей, рапсовое масло входит в тройку лучших масел растительных для питания человека. Поэтому из поставленных задач вместе с предприятиями активно работаем по использованию рапсового масла в различных отраслях.

Несмотря на то, что насыщение внутреннего рынка остается приоритетом, белорусское масло – продукт с мощным экспортным потенциалом. География поставок постоянно расширяется. Высокие стандарты качества позволяют нашим производителям уверенно заходить не только на традиционные рынки, но и закрепиться среди импортеров стран Азии и Африки.