В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО

Экономика во главе угла. Для достижения поставленных задач уже сформирован комплекс государственных и отраслевых программ с детальными планами действий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важным элементом системы управления стала персональная ответственность: за каждое направление отвечают курирующие его профильные министры и руководители регионов. Вместе с тем будет совершенствоваться необходимая законодательная база.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания: Принимается документ. В его развитие будут приниматься нормативно-правовые акты по всем вопросам социально-экономического развития страны: и введения в строй арендного жилья, и роботизации, и трудовой миграции, которую мы намерены контролировать и регулировать, и иным вопросам, которые, скажем так, заложены в программе. Обороноспособности и всем важным сферам государственного управления .

Одним из центральных приоритетов на пятилетку обозначено комплексное развитие регионов. Особое внимание будет уделено вопросам экологии. В этой сфере поставлены конкретные цели: повысить уровень использования твердых коммунальных отходов до 70 %, а производственных – до 90 %. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых современных объектов по обращению с ТКО. Это станет значимым шагом к созданию устойчивой экологической инфраструктуры.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Сегодня мы ведем работу над тем, что вносим изменения в закон об обращении с отходами. И роль Минприроды здесь видится основной. И мы будем в том числе отвечать не только за отходы производства, но и за твердые коммунальные отходы. То есть будет единый орган, который будет контролировать все вот эти вопросы. В данный момент проект закона с изменениями находится фактически на финальной стадии.

Перспективные направления развития определены для всех областей страны. По итогам пятилетки каждый регион должен стать местом, привлекательным для жизни, с доступной работой, современной инфраструктурой и равными возможностями.