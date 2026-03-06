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ГТК предупреждает о мошенниках, якобы продающих таможенный конфискат

06 марта 2026 09:28
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В соцсетях и мессенджере Telegram мошенники под видом bel_opt и bel_opt2 продают технику, якобы конфискованную таможней. Об этом сообщает ГТК в официальном Telegram-канале.

Мошенники запустили рекламу смартфонов и бытовой техники по низким ценам, требуя предоплату.

ГТК предупреждает о мошенниках, якобы продающих таможенный конфискат-1

На мошенническом канале «Беларусь», который ранее назывался «Склад», 40 000 подписчиков, что может внушить доверие к ресурсу. На всех таких каналах используется символика белорусской таможни.

В ГТК пояснили, что таможня не продает изъятые товары – конфискацию проводят только уполномоченные организации.

Фото: официальный Telegram-канал ГТК

# общество

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