ГТК предупреждает о мошенниках, якобы продающих таможенный конфискат

Мошенники запустили рекламу смартфонов и бытовой техники по низким ценам, требуя предоплату.

В соцсетях и мессенджере Telegram мошенники под видом bel_opt и bel_opt2 продают технику, якобы конфискованную таможней. Об этом сообщает ГТК в официальном Telegram-канале.

На мошенническом канале «Беларусь», который ранее назывался «Склад», 40 000 подписчиков, что может внушить доверие к ресурсу. На всех таких каналах используется символика белорусской таможни.

В ГТК пояснили, что таможня не продает изъятые товары – конфискацию проводят только уполномоченные организации.

Фото: официальный Telegram-канал ГТК