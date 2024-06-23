В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м

Важная дата в политической жизни суверенной Беларуси. В 2024 году в нашей стране исполняется 30 лет институту президентства. Достижения за этот период уже вошли в учебники истории. 23 июня 1994 года завершился первый тур президентских выборов в самостоятельном государстве. Из шести кандидатов во второй тур прошли двое. С отрывом почти в три раза лидировал Александр Лукашенко, набрав 44,8 % голосов.

Примечательно, что вплоть до первого тура выборов фигура тогда еще депутата Лукашенко не воспринималась всерьез. Но белорусский народ связывал с ним свои надежды на благополучное будущее. Годы начала строительства государства были не самыми простыми. Ответственность, которую предстояло взять первому Президенту, была колоссальной. В стране элементарно не было хлеба. Александр Лукашенко (в то время директор совхоза, депутат и председатель временной комиссии по борьбе с коррупцией) обладал сильным характером и решимостью вывести государство на новый уровень. Борьба с коррупцией, наравне со сдерживанием роста цен и инфляции, стали основными тезисами программы Лукашенко, независимой от всех партий и движений.

Сергей Мусиенко, руководитель Аналитического центра EcooM:

Александр Григорьевич шел с программой мечты: остановим падение государства и народа в пропасть. И это нашло свой отклик у людей, хотя сама программа была напечатана после его избрания в газете «Советская Беларусь». До этого она распространялась изустно: он не был любимчиком власти, его мероприятия и встречи с народом никто не готовил. Он не только выполнил свою программу, что удивительно, на мой взгляд, сдержал слово. Он ее перевыполнил.

Как отмечают эксперты, Александру Лукашенко пришлось вытягивать страну из пропасти. Гиперинфляция и пустая казна, остановка работы предприятий. У начала девяностых появился свой символ – стотысячные митинги рабочих, кому до полугода не выплачивали зарплаты. Потому что сами предприятия разваливались: износ фонда составлял под 80 %.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории НАН Беларуси:

Накануне первого тура выборов выяснилось, что безработица бьет все рекорды. Половина лиц, зарегистрированных в службе занятости, не смогла бы найти работу в мае 1994 года. Из-за кризиса платежей, когда заводы не получали денег за свою продукцию, возник кризис заработных плат.

Как отмечают эксперты, одно из главных достижений Александра Лукашенко как лидера государства – отсутствие за три десятка лет вооруженных конфликтов на нашей территории и вовлечения белорусской армии в горячие противостояния. Что касается экономических вопросов, сегодня не стоит вопрос о нехватке продуктов питания, более того, мы вносим вклад в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире.

За 30 лет в Беларуси в два раза увеличилось число амбулаторно-поликлинических организаций, сегодня это порядка 2 260 учреждений. В начале 90-х только половина детей шла в первый класс после детского сада, сегодня этот показатель стопроцентный. А ведь важно учитывать, что и детское население страны выросло во многом благодаря социальной поддержке семей и материнства в частности.