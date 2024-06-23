Прямой эфир

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м

23 июня 2024 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важная дата в политической жизни суверенной Беларуси. В 2024 году в нашей стране исполняется 30 лет институту президентства. Достижения за этот период уже вошли в учебники истории. 23 июня 1994 года завершился первый тур президентских выборов в самостоятельном государстве. Из шести кандидатов во второй тур прошли двое. С отрывом почти в три раза лидировал Александр Лукашенко, набрав 44,8 % голосов.

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м-1

Примечательно, что вплоть до первого тура выборов фигура тогда еще депутата Лукашенко не воспринималась всерьез. Но белорусский народ связывал с ним свои надежды на благополучное будущее. Годы начала строительства государства были не самыми простыми. Ответственность, которую предстояло взять первому Президенту, была колоссальной. В стране элементарно не было хлеба.

Александр Лукашенко (в то время директор совхоза, депутат и председатель временной комиссии по борьбе с коррупцией) обладал сильным характером и решимостью вывести государство на новый уровень. Борьба с коррупцией, наравне со сдерживанием роста цен и инфляции, стали основными тезисами программы Лукашенко, независимой от всех партий и движений.

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м-4

Сергей Мусиенко, руководитель Аналитического центра EcooM:
Александр Григорьевич шел с программой мечты: остановим падение государства и народа в пропасть. И это нашло свой отклик у людей, хотя сама программа была напечатана после его избрания в газете «Советская Беларусь». До этого она распространялась изустно: он не был любимчиком власти, его мероприятия и встречи с народом никто не готовил. Он не только выполнил свою программу, что удивительно, на мой взгляд, сдержал слово. Он ее перевыполнил.

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м-7

Как отмечают эксперты, Александру Лукашенко пришлось вытягивать страну из пропасти. Гиперинфляция и пустая казна, остановка работы предприятий. У начала девяностых появился свой символ – стотысячные митинги рабочих, кому до полугода не выплачивали зарплаты. Потому что сами предприятия разваливались: износ фонда составлял под 80 %.

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м-10

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории НАН Беларуси:
Накануне первого тура выборов выяснилось, что безработица бьет все рекорды. Половина лиц, зарегистрированных в службе занятости, не смогла бы найти работу в мае 1994 года. Из-за кризиса платежей, когда заводы не получали денег за свою продукцию, возник кризис заработных плат.

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м-13

Как отмечают эксперты, одно из главных достижений Александра Лукашенко как лидера государства – отсутствие за три десятка лет вооруженных конфликтов на нашей территории и вовлечения белорусской армии в горячие противостояния. Что касается экономических вопросов, сегодня не стоит вопрос о нехватке продуктов питания, более того, мы вносим вклад в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире.

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м-16

За 30 лет в Беларуси в два раза увеличилось число амбулаторно-поликлинических организаций, сегодня это порядка 2 260 учреждений. В начале 90-х только половина детей шла в первый класс после детского сада, сегодня этот показатель стопроцентный. А ведь важно учитывать, что и детское население страны выросло во многом благодаря социальной поддержке семей и материнства в частности.

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м-19

Большие шаги сделаны в промышленности и вопросе энергетической безопасности. Во многом только благодаря главе государства у нас появилась и исправно функционирует БелАЭС, БНБК, запущен выпуск легковых автомобилей. Не утрачены и компетенции советских времен. Белорусская техника востребована во всем мире, даже несмотря на санкции.

# Президентские выборы # общество # Сергей Мусиенко # Сергей Третьяк

Другие новости рубрики

Все новости
Шпинат, фасоль и базилик: когда самое благоприятное время для посадки? Лунный календарь на конец июня
23 июня 2024 08:38

Шпинат, фасоль и базилик: когда самое благоприятное время для посадки? Лунный календарь на конец июня

Дождь зарядит на Елисея – жди 7 дней сырой погоды. Народные приметы на конец июня
23 июня 2024 08:38

Дождь зарядит на Елисея – жди 7 дней сырой погоды. Народные приметы на конец июня

Кочанова: мы должны сделать всё, чтобы мир был на нашей земле, и от каждого это зависит
23 июня 2024 08:15

Кочанова: мы должны сделать всё, чтобы мир был на нашей земле, и от каждого это зависит