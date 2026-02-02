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Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Абу-Даби

02 февраля 2026 18:18
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Александра Саснович вышла во второй раунд турнира категории 500 в Абу-Даби, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Напомним, белоруска начала свой путь на соревнованиях с квалификации, но уступила в финале отбора. Однако, несмотря на поражение, наша спортсменка получила от организаторов пропуск в основную сетку и своим шансом воспользовалась сполна. 

В поединке 1/16 финала землячка, занимающая 109-е место в мировом рейтинге, за два часа переиграла испанку Паулу Бадосу, у которой 65-я позиция. Первый сет остался за Александрой со счетом 6:4, во втором оппонентка взяла реванш – 6:3, в третьей партии преимущество Саснович было подавляющим, она уверенно действовала на корте и не оставила шансов своей визави – 6:1. В активе белоруски два эйса, одна двойная ошибка и шесть брейк-пойнтов из 11.

Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Абу-Даби-2

Александра Саснович, белорусская теннисистка:
Если честно, мне кажется, что февраль – это мой месяц. Спасибо организаторам, что дали мне еще один шанс, я очень рада. Я пытаюсь быть сфокусированной на своей игре. К сожалению, не всегда получается найти свою подачу, но я работаю на корте до конца. 

Турнир в Абу-Даби завершится 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является Белинда Бенчич из Швейцарии.

# Теннис # Александра Саснович

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