В Беларуси и России появятся учебно-боевые центры совместной подготовки

Новости Беларуси. В условиях нестабильной обстановки у рубежей Союзного государства и регулярных провокаций особое внимание – обеспечению безопасности. Держать порох сухим и быть готовыми в любой момент ответить на агрессию из вне – на это не раз ориентировал Вооруженные силы глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих Беларуси и России на территории двух стран появятся учебно-боевые центры совместной подготовки. Соответствующий закон подписал накануне Александр Лукашенко. Соглашение регулирует вопросы их создания и функционирования, порядок взаимодействия оборонных ведомств.