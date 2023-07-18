Прямой эфир

В Беларуси и России появятся учебно-боевые центры совместной подготовки

18 июля 2023 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В условиях нестабильной обстановки у рубежей Союзного государства и регулярных провокаций особое внимание – обеспечению безопасности. Держать порох сухим и быть готовыми в любой момент ответить на агрессию из вне – на это не раз ориентировал Вооруженные силы глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси и России появятся учебно-боевые центры совместной подготовки-1

Для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих Беларуси и России на территории двух стран появятся учебно-боевые центры совместной подготовки. Соответствующий закон подписал накануне Александр Лукашенко. Соглашение регулирует вопросы их создания и функционирования, порядок взаимодействия оборонных ведомств.

В Беларуси и России появятся учебно-боевые центры совместной подготовки-4

Среди основных задач центров – совместная боевая подготовка военных, дежурство, обмен опытом по части использования вооружений и спецтехники. Как ранее отмечал глава Министерства обороны, для создания таких центров не понадобится организовывать новые штатные структуры, они будут созданы на базе воинских частей в Беларуси и России.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси стартуют праздничные мероприятия по случаю 170-летия пожарной службы
18 июля 2023 07:12

В Беларуси стартуют праздничные мероприятия по случаю 170-летия пожарной службы

Гранитный карьер «Микашевичи» вновь открыли для туристов
18 июля 2023 07:01

Гранитный карьер «Микашевичи» вновь открыли для туристов

Сквер артиллеристов открыли в Гродно
18 июля 2023 06:43

Сквер артиллеристов открыли в Гродно