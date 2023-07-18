Гранитный карьер «Микашевичи» вновь открыли для туристов
Новости Беларуси. В поисках новых направлений. Туристическая отрасль Беларуси в последние годы преодолела немало вызовов: от пандемии до санкционных ограничений. Во многом это поменяло маршруты, но не предпочтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитию отрасли внимание на самом высоком уровне. Александр Лукашенко поставил здесь четкую задачу – максимально использовать туристический потенциал страны. Отдых в Беларуси возможен на любой вкус: и санаторно-курортное лечение, и разноплановые экскурсии, экологический и промышленный туризм. Проведение экскурсий возобновляется на предприятии «Гранит».
С 18 июля туристы снова могут посетить карьер «Микашевичи». Самая большая открытая горная выработка в Центральной Европе глубиной 150 метров. Гостей сюда влекут необычные виды и водопады. К посещению доступна смотровая площадка, где представлено технологическое оборудование. Возобновляется и автомобильная экскурсия на БелАЗе. Интерес к путешествиям по Беларуси продолжает расти. Сегодня можно в любом регионе страны выбрать отдых от премиум-класса до бюджетных вариантов.