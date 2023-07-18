Гранитный карьер «Микашевичи» вновь открыли для туристов

Новости Беларуси. В поисках новых направлений. Туристическая отрасль Беларуси в последние годы преодолела немало вызовов: от пандемии до санкционных ограничений. Во многом это поменяло маршруты, но не предпочтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитию отрасли внимание на самом высоком уровне. Александр Лукашенко поставил здесь четкую задачу – максимально использовать туристический потенциал страны. Отдых в Беларуси возможен на любой вкус: и санаторно-курортное лечение, и разноплановые экскурсии, экологический и промышленный туризм. Проведение экскурсий возобновляется на предприятии «Гранит».