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В Беларуси стартуют праздничные мероприятия по случаю 170-летия пожарной службы

18 июля 2023 07:12
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Новости Беларуси. Пусть рукава всегда будут сухими! Праздничные мероприятия по случаю 170-летия пожарной службы Беларуси пройдут по всей стране, а наиболее масштабным станет праздник в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартуют праздничные мероприятия по случаю 170-летия пожарной службы-1

Уже сегодня, 18 июля, начнется открытый чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту. Команды областей, Минска и Университета гражданской защиты МЧС будут определять сильнейших в четырех дисциплинах. Силу, выносливость и мастерство покажут как именитые чемпионы, так и молодые спортсмены. Основное торжество развернется в субботу, 22 июля, на площадке у столичного Дворца спорта.

В Беларуси стартуют праздничные мероприятия по случаю 170-летия пожарной службы-4

Гостей ожидают парад ретро- и современной техники и подразделений МЧС, ветеранов спасательной службы. После плац-концерта – показательные выступления авиации и плавательных средств в акватории Свислочи. Завершит торжественную часть водная феерия. История пожарного дела ведет свой отсчет в Беларуси с 25 июля 1853 года, когда был рассмотрен вопрос о создании пожарной части в Минске. Теперь это государственный праздник – День пожарной службы.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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