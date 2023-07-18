В Беларуси стартуют праздничные мероприятия по случаю 170-летия пожарной службы

Новости Беларуси. Пусть рукава всегда будут сухими! Праздничные мероприятия по случаю 170-летия пожарной службы Беларуси пройдут по всей стране, а наиболее масштабным станет праздник в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, 18 июля, начнется открытый чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту. Команды областей, Минска и Университета гражданской защиты МЧС будут определять сильнейших в четырех дисциплинах. Силу, выносливость и мастерство покажут как именитые чемпионы, так и молодые спортсмены. Основное торжество развернется в субботу, 22 июля, на площадке у столичного Дворца спорта.