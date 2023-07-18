Сквер артиллеристов открыли в Гродно

Новости Беларуси. Не забывать о подвигах предков. В Беларуси бережно хранят историческую память. С каждым годом в стране открываются новые мемориалы. Один из них появился в 6-й отдельной механизированной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь накануне 80-летия 350-й группы артиллерии открыли сквер. В годы Великой Отечественной часть принимала участие во всех основных битвах. Истребительно-противотанковый полк освободил несколько населенных пунктов, сражался в боях под Берлином. Многие бойцы удостоились орденов и медалей. Молодое поколение достойно своих героических предшественников.

Андрей Романов, командир 350-й группы артиллерии:

Наша 350-я группа артиллерии принимает участие во всех крупнейших командно-штабных, штабных учениях, тренировках, проводим много мероприятий боевой подготовки с боевой стрельбой. Практически каждые полгода мы выезжаем на полевые выходы, проводим контрольные занятия, тактические учения с нашими батареями, дивизионами. Личный состав нашей группы неизменно всегда показывает хорошие и отличные результаты.