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Сквер артиллеристов открыли в Гродно

18 июля 2023 06:43
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Новости Беларуси. Не забывать о подвигах предков. В Беларуси бережно хранят историческую память. С каждым годом в стране открываются новые мемориалы. Один из них появился в 6-й отдельной механизированной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сквер артиллеристов открыли в Гродно-1

Здесь накануне 80-летия 350-й группы артиллерии открыли сквер. В годы Великой Отечественной часть принимала участие во всех основных битвах. Истребительно-противотанковый полк освободил несколько населенных пунктов, сражался в боях под Берлином. Многие бойцы удостоились орденов и медалей. Молодое поколение достойно своих героических предшественников.

Сквер артиллеристов открыли в Гродно-4

Андрей Романов, командир 350-й группы артиллерии:
Наша 350-я группа артиллерии принимает участие во всех крупнейших командно-штабных, штабных учениях, тренировках, проводим много мероприятий боевой подготовки с боевой стрельбой. Практически каждые полгода мы выезжаем на полевые выходы, проводим контрольные занятия, тактические учения с нашими батареями, дивизионами. Личный состав нашей группы неизменно всегда показывает хорошие и отличные результаты.

Сквер артиллеристов открыли в Гродно-7

Венок к Вечному огню – знак уважения и благодарности бойцам, которые отдали жизни, защищая свою страну. Память воинов почтили минутой молчания. Они воевали за мир, в котором сейчас живем мы.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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