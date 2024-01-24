В Беларуси фиксируют сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями

Всемирная организация здравоохранения констатирует активность гриппа в европейском регионе. Частота случаев превышает фоновые значения. Подъем сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями отмечается и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минздрава, количество таких диагнозов за прошедшую неделю увеличилось 33 %, по сравнению с неделей ранее.

Среди тех, кто обращается в медучреждения, почти 60 % – пациенты в возрасте до 18 лет. Чтобы сохранить здоровье, Минздрав рекомендует выполнять элементарные профилактические меры, особенно во время изменения погодных условий. Отказаться от посещения многолюдных мест, соблюдать гигиену рук и респираторный этикет, чаще гулять на свежем воздухе – все это поможет избежать заражения. Но самым надежным щитом от вирусов остается вакцинация.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы решили продлить вакцинацию против гриппа, потому что все-таки население должно понимать, что вакцинация спасет от тяжелых форм. Мы видим, что в европейском регионе, в наших ближайших странах очень много регистрируется тяжелых форм, которые находятся в реанимации. Мы решили на этом акцентировать внимание, чтобы у людей была еще возможность, у тех, кто не привился, пойти сейчас и привиться.

Сделать прививку от гриппа можно до конца января. Если рост заболеваемости продолжится, сроки вакцинации увеличат.