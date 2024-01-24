В Гродно для уборки снега выехала новая техника отечественного производства

Снег во дворах Гродно помогает убирать новая техника. Всего к началу сезона закуплено пять снегоуборочных машин и столько же мотоблоков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они отечественного производства. Во время снегопадов облегчают труд рабочих и заметно ускоряют процесс.

Татьяна Нарвойш, заместитель директора УЖРЭП Ленинского района Гродно:

Труд рабочих по комплексной уборке достаточно нелегкий в любую пору года, но зимой он особенно тяжел, когда за сутки выпадает много снега, поэтому руководством УЖРЭП Ленинского района было принято решение закупить 10 единиц техники снегоуборочной.