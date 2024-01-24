Как быстро приготовить сырные маффины в духовке? Рассказываем рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим сырные маффины с ветчиной и яйцом. Нам понадобятся яйца, сыр, греческий йогурт, карбонат (варено-копченая грудинка либо сырокопченая колбаса), сушеный чеснок, разрыхлитель, сахар и мука. Приготовим тесто. Понадобится 150 граммов греческого йогурта, одно большое куриное яйцо. Добавляем молотый перец, соль. Натираем сыр на крупной терке. Перемешиваем. Добавляем сушеный чеснок, одну ложку сахара.

Зелень петрушки или укропа мелко нарезаем. Карбонат нарезаем мелким кубиком. Добавляем в тесто. Также понадобится 7-8 граммов разрыхлителя. И 100 граммов муки. Замешиваем тесто. Используем для выпекания маффинов силиконовые формочки. Смазывать ее не надо. Маффин и так будет хорошо доставаться путем выворачивания наизнанку. Заполняем формочки тестом на 2/3.

В каждый маффин добавляем по одному небольшому яйцу. Немного солим и перчим. И добавляем по чуть-чуть оставшегося теста с краю, чтобы зафиксировать яйцо.