В Беларуси ежегодно выявляют 5 тысяч случаев рака молочной железы. Врачи о лечении таких пациенток

Новости Беларуси. Около 5 000 новых случаев рака молочной железы ежегодно выявляют белорусские медики. В эти дни есть особый повод обратиться к проблеме. Октябрь – всемирный месяц борьбы с этим заболеванием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей статистике онкоболезней у женщин рак молочной железы стоит на первом месте. Чаще всего опухоль обнаруживают на ранних стадиях. Это, как подчеркивают медики, заслуга системы диагностики: действуют специальные скрининговые программы. Как правило, выздоравливают 90 % таких пациенток. Впрочем, врачи не опускают руки, когда встречаются и запущенные случаи. Только в РНПЦ онкологии в Боровлянах ежедневно выполняется 10 операций, связанных с заболеваниями молочной железы. Внедрены методы комплексного лечения: таргетная, лучевая и иммунотерапия, а также пластическая коррекция груди. В ряде случаев удается сохранить свою молочную железу.

Сергей Поляков, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Таргетная терапия, иммунотерапия сейчас выходят на первое место в лечении рака молочной железы. Эти новые препараты, за которые была буквально недавно получена Нобелевская премия, активно внедряются в лечение рака молочной железы. А если говорить об оборудовании, то, конечно же, в диагностики это ПЭТ/КТ и возможности лучевой терапии. Все это есть в нашем Центре, в нашей стране. Если нет чего-то, допустим, в диспансерах, то эти пациенты могут получить это обследование здесь, на нашей базе, а лечиться они могут практически в любой точке нашего государства.

Антон Хоров, заведующий лабораторией Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

На сегодняшний день лечение каждого пациента, если простым языком сказать, индивидуализировано. Пациенты, которые находятся в одной палате, имея одинаковый диагноз, могут лечиться по-разному. Прежде чем начать лечить пациента, мы его полностью обследуем. Имея статус самого пациента, имея статус опухоли, мы только тогда собираемся мультидисциплинарной командой специалистов (онколог, хирург, химиотерапевт, радиолог, морфолог) и принимаем решение о тактике лечения.