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Снаружи – автобус, а внутри – два кабинета. Для жителей Воложинского района медуслуги стали доступнее

13 октября 2020 13:53
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Новости Беларуси. На базе Воложинской центральной районной больницы появился передвижной медицинский комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он предназначен для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов.

Снаружи медицинская установка «на колесах» напоминает обычный автобус, а внутри – полноценный фельдшерско-акушерский пункт.

Снаружи – автобус, а внутри – два кабинета. Для жителей Воложинского района медуслуги стали доступнее-1

Мобильный комплекс имеет два врачебных кабинета. В главном можно сделать электрокардиограмму, измерить температуру и давление, сдать анализы и получить рецепт. Второй кабинет предназначен для приема женщин.

Снаружи – автобус, а внутри – два кабинета. Для жителей Воложинского района медуслуги стали доступнее-4

Алина Крутько, заведующая Вишневской амбулатории:
Обращаются в основном люди пожилого возраста, которым трудно добираться до ФАПа или, допустим, до амбулатории нашей.

Снаружи – автобус, а внутри – два кабинета. Для жителей Воложинского района медуслуги стали доступнее-7

Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:
Комплекс оснащается бригадой – либо в составе врача общей практики, либо это может быть просто даже акушерка – и выезжает в населенные пункты, где обслуживает население. Пациенты уже заранее готовы, и те, кто к ним выезжают, готовы: знают, кого они должны посмотреть, ради чего и с какой целью.

Снаружи – автобус, а внутри – два кабинета. Для жителей Воложинского района медуслуги стали доступнее-10

Анна Раковец, жительница деревни Саковщина Воложинского района:
Передвижной комплекс – это очень хорошо для сельских жителей, особенно теперь, в таких условиях пандемии. Не надо ехать ни в участковую больницу, ни в центральную.

Снаружи – автобус, а внутри – два кабинета. Для жителей Воложинского района медуслуги стали доступнее-13

Передвижной медицинский комплекс работает по графику. За один рейс можно обслужить до 30 пациентов.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Алина Крутько # Павел Гончар # Анна Раковец # Фотофакт

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