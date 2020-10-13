Снаружи – автобус, а внутри – два кабинета. Для жителей Воложинского района медуслуги стали доступнее

Новости Беларуси. На базе Воложинской центральной районной больницы появился передвижной медицинский комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он предназначен для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов. Снаружи медицинская установка «на колесах» напоминает обычный автобус, а внутри – полноценный фельдшерско-акушерский пункт.

Мобильный комплекс имеет два врачебных кабинета. В главном можно сделать электрокардиограмму, измерить температуру и давление, сдать анализы и получить рецепт. Второй кабинет предназначен для приема женщин.

Алина Крутько, заведующая Вишневской амбулатории:

Обращаются в основном люди пожилого возраста, которым трудно добираться до ФАПа или, допустим, до амбулатории нашей.

Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:

Комплекс оснащается бригадой – либо в составе врача общей практики, либо это может быть просто даже акушерка – и выезжает в населенные пункты, где обслуживает население. Пациенты уже заранее готовы, и те, кто к ним выезжают, готовы: знают, кого они должны посмотреть, ради чего и с какой целью.

Анна Раковец, жительница деревни Саковщина Воложинского района:

Передвижной комплекс – это очень хорошо для сельских жителей, особенно теперь, в таких условиях пандемии. Не надо ехать ни в участковую больницу, ни в центральную.