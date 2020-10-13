До 2400 единиц. Власти Минска увеличили объёмы замены лифтов

Новости Беларуси. Столичные власти увеличили объемы замены лифтов до 2400 единиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В настоящее время введено в эксплуатацию 1500.

Финансирование осуществляется из бюджетных средств. Всего же на модернизацию выделено 116 миллионов рублей. Отметим, срок установки одного лифта составляет два с половиной месяца.