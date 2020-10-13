«Минскводоканал» увеличит объёмы перекладки сетей водоснабжения

Новости Беларуси. «Минскводоканал» увеличит объемы перекладки сетей водоснабжения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наиболее частыми причинами повреждений являются износ, а также повреждения при проведении строительных работ.
Новости Беларуси. «Минскводоканал» увеличит объемы перекладки сетей водоснабжения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наиболее частыми причинами повреждений являются износ, а также повреждения при проведении строительных работ.
Напомним, в 2020 году жители Минска не единожды сталкивались с проблемой воды. Однако Мингорисполком и Минздрав приняли комплексные меры по оперативному устранению нарушений, а также наладили должный санитарный контроль качества питьевого водоснабжения.
Кстати, для выявления скрытых повреждений ежегодно обследуется не менее 30 % сетей. Растет объем перекладки. Наблюдение за качеством воды осуществляется ежедневно, включая выходные. Протяженность водопроводных сетей столицы составляет более 3000 километров.