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«Минскводоканал» увеличит объёмы перекладки сетей водоснабжения

13 октября 2020 13:48
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Новости Беларуси. «Минскводоканал» увеличит объемы перекладки сетей водоснабжения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наиболее частыми причинами повреждений являются износ, а также повреждения при проведении строительных работ.

«Минскводоканал» увеличит объёмы перекладки сетей водоснабжения-1

Напомним, в 2020 году жители Минска не единожды сталкивались с проблемой воды. Однако Мингорисполком и Минздрав приняли комплексные меры по оперативному устранению нарушений, а также наладили должный санитарный контроль качества питьевого водоснабжения.

«Минскводоканал» увеличит объёмы перекладки сетей водоснабжения-4

Кстати, для выявления скрытых повреждений ежегодно обследуется не менее 30 % сетей. Растет объем перекладки. Наблюдение за качеством воды осуществляется ежедневно, включая выходные. Протяженность водопроводных сетей столицы составляет более 3000 километров.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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