В Беларуси до 18 апреля продлили весенние каникулы для школьников

Новости Беларуси. Как стало известно 10 апреля, в Беларуси снова продлеваются весенние школьные каникулы: до 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как стало известно 10 апреля, в Беларуси снова продлеваются весенние школьные каникулы: до 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стационарах Беларуси находятся 1 793 человека с коронавирусом
Соответствующее предложение Минобразования и Минздрава поддержал глава государства. Сделано это с учетом эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации ситуации.