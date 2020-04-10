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В Беларуси до 18 апреля продлили весенние каникулы для школьников

10 апреля 2020 13:47
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Новости Беларуси. Как стало известно 10 апреля, в Беларуси снова продлеваются весенние школьные каникулы: до 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси до 18 апреля продлили весенние каникулы для школьников-1

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Соответствующее предложение Минобразования и Минздрава поддержал глава государства. Сделано это с учетом эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации ситуации.

В Беларуси до 18 апреля продлили весенние каникулы для школьников-4

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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