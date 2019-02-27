Новости Беларуси. В Беларуси для прошедших срочную службу планируют ввести льготы и преференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это только одна из возможных будущих мер, чтобы устранить дефицит призывников. Тему комплектования Вооруженных Сил и других войск обсуждали на совещании во Дворце Независимости.

В то же время есть возможность сократить некоторые отсрочки. Глава государства поставил задачу комплексно изучить вопрос. Самое главное – совершать поступательные и обдуманные шаги.

Сейчас в нашей стране наблюдается недобор призывников. Для этого есть ряд причин, в том числе большое количество отсрочек. Президенту предложили некоторые варианты решения этой проблемы. Обсуждали в том числе льготы для солдат-срочников. К примеру, бесплатное обучение на подготовительных курсах и преференции при поступлении в ВУЗы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Согласно Конституции Беларуси, защита страны – это обязанность и священный долг гражданина. Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно.

Когда-то практически каждый белорус служил в армии. И в Советском Союзе самые лучшие военнослужащие были белорусы. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных Сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки. И сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно соседнем. Кроме того, проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов. И выйдем мы из этой ямы только к середине 20-х годов, примерно, к 25-му году.

За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза. В прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены. Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества. А это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси.

Александр Лукашенко: «Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьёзные медицинские противопоказания»