Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

Новости Беларуси. IT-лаборатории для дошкольников открываются в Минской области. Проект презентовали на итоговой коллегии главного управления по образованию Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Единая виртуальная среда поможет будущим учащимся и учителям взаимодействовать между собой онлайн. В специальной электронной базе данных разместят образовательные материалы.

Татьяна Апранич, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома:

2018 год в системе образования Минской области отличался цифровой трансформацией. Особое внимание мы уделяли вопросам строительства объектов образовании и созданию безопасных условий. Заложено строительство и проектирование 11 объектов образования. В 2018 году мы построили детские сады в Минском районе – в городе Дзержинске, открыли удивительную школу в Боровлянах. В 2019 году мы также выходим за пределы Минского района. Строительство уже начинается в городе Ивенце, в Несвижском районе, в Смолевичах.