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Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

26 февраля 2019 19:16
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Новости Беларуси. IT-лаборатории для дошкольников открываются в Минской области. Проект презентовали на итоговой коллегии главного управления по образованию Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Единая виртуальная среда поможет будущим учащимся и учителям взаимодействовать между собой онлайн. В специальной электронной базе данных разместят образовательные материалы.

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год-1

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год-3

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год-5

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год-7

Татьяна Апранич, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома:
2018 год в системе образования Минской области отличался цифровой трансформацией. Особое внимание мы уделяли вопросам строительства объектов образовании и созданию безопасных условий. Заложено строительство и проектирование 11 объектов образования.

В 2018 году мы построили детские сады в Минском районе – в городе Дзержинске, открыли удивительную школу в Боровлянах.

В 2019 году мы также выходим за пределы Минского района. Строительство уже начинается в городе Ивенце, в Несвижском районе, в Смолевичах.

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год-10

Во время образовательной коллегии наградили победителей областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования». Лучшим учреждением названа гимназия № 1 города Солигорска. А Слуцкий государственный колледж признан первым в своей категории.

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год-13

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год-15

# It-технологии # общество # Татьяна Апранич # Фотофакт

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