Александр Лукашенко: «Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьёзные медицинские противопоказания»

К тем, кто бегает от призыва, планируют ужесточить санкции. Всю систему отсрочек основательно пересмотрят. Но во всех этих процессах главное – еще раз взвешенность. Коренной ломки быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо иметь в виду, что сразу, одномоментно нам будет трудно принять все решения. Поэтому хоть у нас и есть проблема с комплектованием Вооруженных Сил, тем не менее, она не катастрофична. Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели. Сегодня мы можем принять несколько решений, но не исчерпывающих решений, которые ситуацию в какой-то степени исправят.

Нам также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников. Принцип здесь один – парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы. Если человек не может нести службу, выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем о том, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью, своих детей, свою жену, любимую в трудной ситуации.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента