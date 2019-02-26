В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей

Новости Беларуси. Продолжение начатого. В Советском районе идет масштабная перекладка теплосетей. Замена трубопроводов коснулась четырех улиц. Сейчас приступают к участку на Якуба Коласа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме замены теплосетей здесь уложат новый асфальт, оборудуют тротуарные дорожки и добавят зелени. На Якуба Коласа также запланирован капитальный ремонт жилья.

В первую очередь, он коснется домов № 53/1 и 55/1. Приступят к работе в начале марта. Всего в Советском районе собираются отремонтировать десяток домов.