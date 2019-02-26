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В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей

26 февраля 2019 18:58
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Новости Беларуси. Продолжение начатого. В Советском районе идет масштабная перекладка теплосетей. Замена трубопроводов коснулась четырех улиц. Сейчас приступают к участку на Якуба Коласа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей -1

Кроме замены теплосетей здесь уложат новый асфальт, оборудуют тротуарные дорожки и добавят зелени. На Якуба Коласа также запланирован капитальный ремонт жилья.

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей -4

В первую очередь, он коснется домов № 53/1 и 55/1. Приступят к работе в начале марта. Всего в Советском районе собираются отремонтировать десяток домов.

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей -7

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей -9

Максим Филатов, главный инженер КУП ЖКХ Советского района:
Планируется замена инженерных сетей, приведение фасада в безопасное состояние. В настоящее время там аварийные балконы. Они будут срезаны и восстановлены в том же виде, в каком были изначально.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Максим Филатов # Фотофакт

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