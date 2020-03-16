В Беларуси число случаев коронавируса выросло до 36 человек

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрированы 36 пациентов с положительным тестом на наличие РНК коронавируса.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
У пяти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на наличие коронавируса, повторный анализ подтвердил его РНК. Ни у одного из студентов клинических проявлений болезни не выявлено.
За минувшие выходные положительные тесты были зарегистрированы у 4 белорусов. Они прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Ближайшие контакты также доставлены в медучреждение.
В Беларуси зарегистрированы 36 человек с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса. Трех человек выписали из больницы, трое готовятся к выписке.
У 8 человек есть минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимое лечение согласно утвержденной инструкции. Один пациент – в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой.
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У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.
За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. С начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тысяч тестов на коронавирус.
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