«Работники просверлили раковину». История с сомнительной установкой фильтра в квартире

Историю, связанную с сомнительной торговлей, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Тамара Бельская, заместитель председателя, юрист Белорусского общества защиты потребителей:

Вам звонит в дверь и представляется сотрудником коммунальной службы, который пришел проверить счетчики воды, а уже двое с этими фильтрами стоят и вдруг начинают вам: «Да вы знаете там такая проблема. Вот случилась неприятная ситуация: в воду попали всевозможные грязные вещества. Срочно необходимо со скидкой 50% поставить этот фильтр».

Даже были случаи, когда человек категорически отказывался, работники по установке просверлили раковину для установки фильтра для воды. Были обращения с иском, был суд. Это решение вы должны сами принять. Это должно быть ваше свободное волеизъявление. У вас есть гарантированное право на выбор, а не то, что кто-то вам это навязывает и воспользовался определенной ситуацией.