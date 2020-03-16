«Оказывается вы подписали ещё и кредитный договор». Почему не стоит покупать товары на презентациях

Тамара Бельская, заместитель председателя, юрист Белорусского общества защиты потребителей: Здесь нельзя сказать от того, что раздался звонок и вас куда-то приглашают, что это является нарушением вашего права. Нарушение вашего права будет состоять, когда вы согласились прийти на эту презентацию и вам навязали совершение сделки. На протяжении длительного периода, заставляя вас подписать договор, включая в том числе и банковские кредиты, которые вы даже в большинстве случаев не в состоянии просто оплачивать.

На каком этапе происходит нарушение закона в отношении потребителя? Когда раздается звонок, кто-то каким-то образом взял где-то номер телефона, звонит человеку и начинает агитировать – это уже нарушение закона?

Если подписал, теоретически никто вроде не заставлял, но как можно доказать, что по отношению к человеку было совершено психологическое насилие?

Тамара Бельская:

Доказать в отношении вас психологическое насилие достаточно тяжело, потому что это их слова и ваши слова, но сам факт того, что вы вдруг подписываете договор на пылесос, которого вообще реализация на презентациях не может быть. Сложный технический товар не подлежит реализации на презентациях. Вам не демонстрируют его работоспособность, вам дают только подписывать и, оказывается, еще вы подписали кредитный договор. Одно и то же лицо, с которым вы подписываете договор купли-продажи, информацию, которую вы якобы получили обо всем, кредитный договор с банком, который уже подписан.

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Если они извлекали из коробки этот чудодейственный пылесос и включали его в работу?

Тамара Бельская:

Не извлекали, когда вы подписали, посадят в машину, доставят на дом и ваши коробочки доставят в квартиру. Все запакованное. Вас сопроводят от момента подписания и до момента, чтобы вы с этим товаром оказались в своей квартире, до самой квартиры и занесут.