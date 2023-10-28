В Москве +2°C, в Афинах +27°C. Погода в Европе на неделю с 30 октября по 5 ноября

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду и сильный дождь, столбик термометра в Париже покажет +16 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене малооблачно и без осадков, там воздух прогреется до +19 °C. В Риме осадков также не предвидится, а воздух прогреется до +23 °C. Сильные дожди и до +17 °C в Мадриде.