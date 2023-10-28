В Москве +2°C, в Афинах +27°C. Погода в Европе на неделю с 30 октября по 5 ноября
Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду и сильный дождь, столбик термометра в Париже покажет +16 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене малооблачно и без осадков, там воздух прогреется до +19 °C. В Риме осадков также не предвидится, а воздух прогреется до +23 °C. Сильные дожди и до +17 °C в Мадриде.
В столице Болгарии +22 °C, жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. Как и жителей Турецкой столицы, в Анкаре воздух прогреется до +24 °C. Без осадков и до +27 °C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется всего до +7 °C, погода при этом ожидает быть преимущественно ясной с переменной облачностью. Такие же прогнозы подготовили синоптики для жителей Вильнюса, при этом воздух прогреется до +9 °C тепла. +16 °C в Варшаве.
В Киеве до +14 °C, а также ясная с переменной облачностью погода. В Москве до +2 °C, столицу накроют снежные осадки.
Сильный ветер и дождь. Какая погода придет в Беларусь в начале ноября читайте здесь.