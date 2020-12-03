В Беларуси более 4 млрд рублей планируют направить на повышение качества жизни людей с инвалидностью

Новости Беларуси. Более 4 миллиардов рублей планируют направить в Беларуси в будущую пятилетку на повышение качества жизни людей с инвалидностью. Об этом 3 декабря сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Минске обсуждали вопросы социальной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Поддержка инвалидов – один из приоритетных ориентиров для государства. Подготовлена новая госпрограмма «Социальная защита», рассчитанная до 2025 года. Усилия направят на улучшение качества реабилитации, создание безбарьерной среды, а также условий для обучения и трудоустройства инвалидов.