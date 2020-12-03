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Завершено расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ

03 декабря 2020 12:07
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Новости Беларуси. Завершено расследование дела о беспорядках на БМЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несанкционированный митинг на территории крупнейшего промышленного предприятия прошел 17 августа. К забастовке и саботажу рабочих призывали Telegram-активисты.  

Завершено расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ-1

Несколько агрессивно настроенных демонстрантов искусственно накаляли обстановку, агитировали толпу проникнуть на территорию промзоны и остановить производство. В результате митингующие блокировали движение технологического транспорта. Доставка сырья в цеха была прервана, что привело к частичной остановке выплавки стали.  

Уголовное дело возбудили в отношении четырех работников БМЗ. Двое демонстрантов признали свою вину и обязались возместить ущерб, еще один активист заключен под стражу. Четвертый фигурант дела, гражданин России, объявлен в розыск.  

Завершено расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ-4

Останавливаем, пошли в цеха! Перекрываем дороги, пошли в цеха!  

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Завершено расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ-7

Я говорил, что по цехам идти нельзя, потому что все-таки люди без спецодежды были, без касок. Я считаю, что в цеха заходить – это было последнее дело.  
– Вы виновным себя признаете?  
– Конечно.  
– Признаете. Раскаиваетесь?  
– Естественно.  

Завершено расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ-10

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:  
Как только в Управление Следственного комитета по Гомельской области поступило сообщение о массовых беспорядках на крупнейшем металлургическом предприятии, на место происшествия незамедлительно выбыла группа следователей. Они опросили более 100 человек, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на предприятии, а также многочисленные видеозаписи, размещенные в социальных сетях и интернете. Сотрудники Следственного комитета установили организаторов и активных участников беспорядков и возбудили в отношении них уголовное дело.  

# Акции протеста # общество # Мария Кривоногова # Фотофакт

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