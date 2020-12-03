Завершено расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ
Новости Беларуси. Завершено расследование дела о беспорядках на БМЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несанкционированный митинг на территории крупнейшего промышленного предприятия прошел 17 августа. К забастовке и саботажу рабочих призывали Telegram-активисты.
Несколько агрессивно настроенных демонстрантов искусственно накаляли обстановку, агитировали толпу проникнуть на территорию промзоны и остановить производство. В результате митингующие блокировали движение технологического транспорта. Доставка сырья в цеха была прервана, что привело к частичной остановке выплавки стали.
Уголовное дело возбудили в отношении четырех работников БМЗ. Двое демонстрантов признали свою вину и обязались возместить ущерб, еще один активист заключен под стражу. Четвертый фигурант дела, гражданин России, объявлен в розыск.
– Я говорил, что по цехам идти нельзя, потому что все-таки люди без спецодежды были, без касок. Я считаю, что в цеха заходить – это было последнее дело.
– Вы виновным себя признаете?
– Конечно.
– Признаете. Раскаиваетесь?
– Естественно.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Как только в Управление Следственного комитета по Гомельской области поступило сообщение о массовых беспорядках на крупнейшем металлургическом предприятии, на место происшествия незамедлительно выбыла группа следователей. Они опросили более 100 человек, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на предприятии, а также многочисленные видеозаписи, размещенные в социальных сетях и интернете. Сотрудники Следственного комитета установили организаторов и активных участников беспорядков и возбудили в отношении них уголовное дело.