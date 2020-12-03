Завершено расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ

Новости Беларуси. Завершено расследование дела о беспорядках на БМЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несанкционированный митинг на территории крупнейшего промышленного предприятия прошел 17 августа. К забастовке и саботажу рабочих призывали Telegram-активисты.

Несколько агрессивно настроенных демонстрантов искусственно накаляли обстановку, агитировали толпу проникнуть на территорию промзоны и остановить производство. В результате митингующие блокировали движение технологического транспорта. Доставка сырья в цеха была прервана, что привело к частичной остановке выплавки стали.

Уголовное дело возбудили в отношении четырех работников БМЗ. Двое демонстрантов признали свою вину и обязались возместить ущерб, еще один активист заключен под стражу. Четвертый фигурант дела, гражданин России, объявлен в розыск.