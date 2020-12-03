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Экономический суд Минска лишил TUT.BY статуса СМИ

03 декабря 2020 13:25
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Новости Беларуси. 3 декабря стало известно, что Экономический суд Минска лишил статуса СМИ портал TUT.BY, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня прошло основное заседание по иску Министерства информации. «Исковые требования удовлетворены в полном объеме», – отметили в суде.  

Экономический суд Минска лишил TUT.BY статуса СМИ-1

Напомним, ранее Экономический суд приостановил рассмотрение этого дела до тех пор, пока Верховный суд не рассмотрит жалобу общества на предупреждения Министерства. В итоге 12 ноября Верховный суд признал одно предупреждение недействительным, а вот два – обоснованными. Все они касались нарушения закона о СМИ.  

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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