В Беларуси автомобили социальной помощи теперь устроены по единому стандарту – Ирина Костевич

Новости Беларуси. Возможности без ограничений. Учреждениям социального обслуживания Гомельской и Могилевской областей передали ключи от 13 специальных легковых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновить автопарк помогло Министерство труда и социальной защиты. Совместно с предприятием «Брестмаш» разработали максимально функциональный автомобиль с возможностью перевозки инвалидов-колясочников. Транспорт оборудован подъемными устройствами, имеет технические приспособления, чтобы обеспечить безопасное передвижение.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Проекты для социальной защиты, с 2023 года мы перешли на централизованную закупку автомобилей для всей отрасли, но самое главное – мы вышли на единый стандарт социальной машины. Это действительно уже бренд нашей отрасли. Радует глаз, что по всей Беларуси мы будем видеть такой транспорт.

Александр Будаговский, первый заместитель директора – главный инженер ОАО «Брестмаш»:

Я считаю, что у нас получилось. Дело хорошее. Если он будет успешным, мы продолжим работу в этом направлении. Опыт эксплуатации покажет, мы присмотримся, как они себя поведут. Где-то, может, что-то надо будет доработать. Где-то наоборот. Будем собирать отзывы и будем работать.