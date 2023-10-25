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В Беларуси автомобили социальной помощи теперь устроены по единому стандарту – Ирина Костевич

25 октября 2023 10:43
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Новости Беларуси. Возможности без ограничений. Учреждениям социального обслуживания Гомельской и Могилевской областей передали ключи от 13 специальных легковых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси автомобили социальной помощи теперь устроены по единому стандарту – Ирина Костевич-1

Обновить автопарк помогло Министерство труда и социальной защиты. Совместно с предприятием «Брестмаш» разработали максимально функциональный автомобиль с возможностью перевозки инвалидов-колясочников. Транспорт оборудован подъемными устройствами, имеет технические приспособления, чтобы обеспечить безопасное передвижение.

В Беларуси автомобили социальной помощи теперь устроены по единому стандарту – Ирина Костевич-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Проекты для социальной защиты, с 2023 года мы перешли на централизованную закупку автомобилей для всей отрасли, но самое главное – мы вышли на единый стандарт социальной машины. Это действительно уже бренд нашей отрасли. Радует глаз, что по всей Беларуси мы будем видеть такой транспорт.

В Беларуси автомобили социальной помощи теперь устроены по единому стандарту – Ирина Костевич-7

Александр Будаговский, первый заместитель директора главный инженер ОАО «Брестмаш»:
Я считаю, что у нас получилось. Дело хорошее. Если он будет успешным, мы продолжим работу в этом направлении. Опыт эксплуатации покажет, мы присмотримся, как они себя поведут. Где-то, может, что-то надо будет доработать. Где-то наоборот. Будем собирать отзывы и будем работать.

В Беларуси автомобили социальной помощи теперь устроены по единому стандарту – Ирина Костевич-10

Новые автомобили до конца года получат социальные учреждения всех регионов страны. Это 23 территориальных центра и 16 домов-интернатов.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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