Как правильно подготовиться к Крещению и правда ли, что окунание в ледяной воде может «смыть» грехи? Разговор с протодиаконом

Совсем скоро мы встретим важный праздник – Крещение Господне. По традиции тысячи белорусов отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Многие верят, что это смоет все грехи. Так ли это и в чем истинная суть праздника?
Об этом рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – протодиакон Андрей Горбунов, руководитель миссионерского отдела Пинской епархии Белорусской православной церкви.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как правильно готовиться к празднику?
Андрей Горбунов, руководитель миссионерского отдела Пинской епархии Белорусской православной церкви:
Григорий Богослов, патриарх Константинополя, во второй половине IV столетия говорил, что не надо этот праздник, да и все христианские праздники, праздновать, подобно язычникам. Надо праздновать его не как какой-то собственный праздник, не предаваться каким-то излишествам. А он как раз призывал помнить, что в мире есть много людей, которым сейчас вообще не до праздника. Может, даже поддержать этих людей.
Есть традиция – в сочельник попоститься, чтобы приготовиться к причастию. Завтра Крещенский сочельник. Это строгий пост, там к пище строгие по Уставу требования.
Александра Каштанова, ведущая:
Считается, что в этот праздник обязательно нужно окунуться в ледяную прорубь…
Андрей Горбунов:
Если бы это было так, я бы из этой воды не вылазил, все грехи обмывал бы постоянно. Это не так. Самое лучшее средство омовения грехов – посрамление.
В чем основная суть праздника Крещения? Правда ли, что на Крещение вся вода целебная? И как хранить святую воду в доме? Смотрите в видео.