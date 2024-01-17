Как правильно подготовиться к Крещению и правда ли, что окунание в ледяной воде может «смыть» грехи? Разговор с протодиаконом

Совсем скоро мы встретим важный праздник – Крещение Господне. По традиции тысячи белорусов отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Многие верят, что это смоет все грехи. Так ли это и в чем истинная суть праздника?

Андрей Горбунов, руководитель миссионерского отдела Пинской епархии Белорусской православной церкви:

Григорий Богослов, патриарх Константинополя, во второй половине IV столетия говорил, что не надо этот праздник, да и все христианские праздники, праздновать, подобно язычникам. Надо праздновать его не как какой-то собственный праздник, не предаваться каким-то излишествам. А он как раз призывал помнить, что в мире есть много людей, которым сейчас вообще не до праздника. Может, даже поддержать этих людей.

Есть традиция – в сочельник попоститься, чтобы приготовиться к причастию. Завтра Крещенский сочельник. Это строгий пост, там к пище строгие по Уставу требования.

Александра Каштанова, ведущая:

Считается, что в этот праздник обязательно нужно окунуться в ледяную прорубь…

Андрей Горбунов:

Если бы это было так, я бы из этой воды не вылазил, все грехи обмывал бы постоянно. Это не так. Самое лучшее средство омовения грехов – посрамление.