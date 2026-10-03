Новости по тегу #Вера Хитрюк

В преддверии Дня учителя мы, конечно же, говорим о людях, чье призвание – не просто передавать знания, а открывать мир для абсолютно каждого ребенка, независимо от его стартовых возможностей.
«Работа по формированию навыков, компитенций, знаний, умения коммуницировать, умения говорить – это педагогическая деятельность. Это то, чем занимаются учителя-дефектологи».
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