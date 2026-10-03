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Новости по тегу #Вера Хитрюк

Базовое – это любовь к ребенку! Узнали, какими качествами должен обладать инклюзивный педагог
03 октября 2026 14:25

Базовое – это любовь к ребенку! Узнали, какими качествами должен обладать инклюзивный педагог

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ
17 января 2026 12:44

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ

В Беларуси 70% детей с особенностями психофизического развития учатся наравне со сверстниками
17 января 2024 14:29

В Беларуси 70% детей с особенностями психофизического развития учатся наравне со сверстниками

Белорусские врачи дарят пациентам возможность слышать. Что такое кохлеарный имплант и как это работает?
24 февраля 2023 19:12

Белорусские врачи дарят пациентам возможность слышать. Что такое кохлеарный имплант и как это работает?

В Беларуси планируют расширить интеграцию детей с аутизмом в общество
21 июля 2022 14:42

В Беларуси планируют расширить интеграцию детей с аутизмом в общество