В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю здесь.

Наконец-то, дождались! Тепло возвращается в наши широты и продолжит радовать нас как минимум ближайшую неделю. Уже в понедельник, 29 апреля, температура воздуха повысится до +23 в городе Бресте. Что же в остальных частях республики, рассказали в программе «Плюс-минус».

Далее в списке самых теплых уголков город Гродно – до 21 градуса тепла прогреется воздух в регионе. Удивительно, что погодная обстановка обещает быть безоблачной для многих областей. Дождливым окажется начало недели лишь в Могилеве. Ближе к концу недели дополнят общую картину в стране осадки в виде дождя и даже грозы, при этом значительных температурных спадов не ожидается. В среднем на 2-3 градуса. Умеренно теплыми будут и ночи – до 12-14 градусов со знаком плюс.

Подробный прогноз по областям страны.