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Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов

27 апреля 2024 14:59
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Белорусский государственный медицинский университет увеличит набор студентов на следующий учебный год. В планах принять свыше 1 100 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов-1

Половина этих мест отведена под целевое направление. Такой формат получения образования востребован у будущих медиков. Облегченный формат поступления и гарантированное рабочее место – хорошую новость для абитуриентов озвучили на дне открытых дверей. В университет приехали сотни абитуриентов со всей страны. Ребята пообщались с лекторами и студентами, познакомились с разработками кафедр на специализированной выставке и побывали на экскурсии в анатомическом музее.

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов-4

Екатерина Микутель:
Я рассматриваю целевое направление. Во-первых, потому что большинство набора идет на целевое. Во-вторых, хочется попасть больше в свою область, свой город желательно. Медицина всегда важна и нужда. И без нее никуда в наше время.

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов-7

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Мы отслеживаем наших выпускников, начиная с первого года их распределения. Сперва они распределяются интернами, все наши преподаватели курируют их, ежеквартально проводятся выездные семинары, контроль, отработка практических навыков, чем они занимаются.

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов-10

К подбору студентов в БГМУ подходят основательно. Конкурс один из самых высоких в стране. Выпускники ведущего медвуза востребованы во всех организациях здравоохранения. К слову, каждый третий врач Беларуси окончил именно этот университет.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Рубникович

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