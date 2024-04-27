Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов

Белорусский государственный медицинский университет увеличит набор студентов на следующий учебный год. В планах принять свыше 1 100 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина этих мест отведена под целевое направление. Такой формат получения образования востребован у будущих медиков. Облегченный формат поступления и гарантированное рабочее место – хорошую новость для абитуриентов озвучили на дне открытых дверей. В университет приехали сотни абитуриентов со всей страны. Ребята пообщались с лекторами и студентами, познакомились с разработками кафедр на специализированной выставке и побывали на экскурсии в анатомическом музее.

Екатерина Микутель:

Я рассматриваю целевое направление. Во-первых, потому что большинство набора идет на целевое. Во-вторых, хочется попасть больше в свою область, свой город желательно. Медицина всегда важна и нужда. И без нее никуда в наше время.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Мы отслеживаем наших выпускников, начиная с первого года их распределения. Сперва они распределяются интернами, все наши преподаватели курируют их, ежеквартально проводятся выездные семинары, контроль, отработка практических навыков, чем они занимаются.