Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов

Белорусский государственный медицинский университет увеличит набор студентов на следующий учебный год. В планах принять свыше 1 100 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский государственный медицинский университет увеличит набор студентов на следующий учебный год. В планах принять свыше 1 100 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Половина этих мест отведена под целевое направление. Такой формат получения образования востребован у будущих медиков. Облегченный формат поступления и гарантированное рабочее место – хорошую новость для абитуриентов озвучили на дне открытых дверей. В университет приехали сотни абитуриентов со всей страны. Ребята пообщались с лекторами и студентами, познакомились с разработками кафедр на специализированной выставке и побывали на экскурсии в анатомическом музее.
Екатерина Микутель:
Я рассматриваю целевое направление. Во-первых, потому что большинство набора идет на целевое. Во-вторых, хочется попасть больше в свою область, свой город желательно. Медицина всегда важна и нужда. И без нее никуда в наше время.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Мы отслеживаем наших выпускников, начиная с первого года их распределения. Сперва они распределяются интернами, все наши преподаватели курируют их, ежеквартально проводятся выездные семинары, контроль, отработка практических навыков, чем они занимаются.
К подбору студентов в БГМУ подходят основательно. Конкурс один из самых высоких в стране. Выпускники ведущего медвуза востребованы во всех организациях здравоохранения. К слову, каждый третий врач Беларуси окончил именно этот университет.