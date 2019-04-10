Прямой эфир

В Беларусь пришёл антициклон: чего ждать от погоды?

10 апреля 2019 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь во власти антициклона. Гость из Скандинавии принес в нашу страну заметное похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларусь пришёл антициклон: чего ждать от погоды?-1

Уже сегодня многим пришлось утеплиться. Несмотря на пасмурную погоду и понижение температуры, антициклон не предвещает дождей. Осадки ожидаются лишь по юго-востоку страны.

Какой день самый благоприятный для посадки растений? Лунный календарь

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оно помогает сократить человеческий труд на производстве. В 18 лет белорус создал уникальное изобретение
10 апреля 2019 10:08

Оно помогает сократить человеческий труд на производстве. В 18 лет белорус создал уникальное изобретение

Неделя леса-2019. Как присоединиться, чем акция в этом году будет отличаться от предыдущих? Все ответы по теме в одном материале
10 апреля 2019 09:56

Неделя леса-2019. Как присоединиться, чем акция в этом году будет отличаться от предыдущих? Все ответы по теме в одном материале

Товарищество собственников. Что нужно знать об этой форме управления общим имуществом?
10 апреля 2019 09:56

Товарищество собственников. Что нужно знать об этой форме управления общим имуществом?