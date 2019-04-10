В Беларусь пришёл антициклон: чего ждать от погоды?

Новости Беларуси. Беларусь во власти антициклона. Гость из Скандинавии принес в нашу страну заметное похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь во власти антициклона. Гость из Скандинавии принес в нашу страну заметное похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сегодня многим пришлось утеплиться. Несмотря на пасмурную погоду и понижение температуры, антициклон не предвещает дождей. Осадки ожидаются лишь по юго-востоку страны.
Какой день самый благоприятный для посадки растений? Лунный календарь