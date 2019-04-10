Оно помогает сократить человеческий труд на производстве. В 18 лет белорус создал уникальное изобретение

Артем Новиков, учащийся второго курса филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе», г. Минск:

Данная линия выполняет перенос деталей с точки А в точку Б. В точке Б у нас ставится штамп и возвращается в исходное положение.

Юный, но очень перспективный Артем Новиков в свои 18 создал автоматизированную мехатронную линию. Изобретение со сложным названием помогает сократить человеческий труд на производстве. На разработку у юного создателя ушло три месяца. Идея соорудить такой проект появилась, когда Артем стал посещать кружок по интересам в колледже. Артем Новиков:

Для себя я открыл что-то новое и у меня была цель – заменить контроллер, который используется для управления этими станциями, поставить свой контроллер и запрограммировать на более простом языке и чтобы он был намного дешевле.

Мехатроника посвящена созданию и эксплуатации систем с элементами электроники, гидравлики и пневматики. Системы выполняют различные операции в автоматическом режиме с высокой скоростью и точностью. Управление осуществляется через компьютер. Именно на такой непростой специальности уже два года учится Артем. К слову, стать мехатроником под силу не каждому, чтобы поступить в колледж необходимо иметь средний балл не менее 7,5. Но специальность действительно открывает новые возможности. Денис Синдикевич, заместитель директора по производственному обучению филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе», г. Минск:

Мехатроника является такой квалификацией умственного труда – это не работа за станком, здесь нужно понимать, как устроены пневматические и гидравлические системы.

Павел Синица, преподаватель филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе», г. Минск:

Наш колледж имеет хорошую базу для того, чтобы готовить мехатроников высокого качества и с высокой конкурентоспособностью на рынке труда. Имеются стенды гидравлики, пневматики, электрики, электроавтоматики и электродвигателей. Желание мастерить и чинить у Артема появилось в раннем детстве. Уже в десять он ремонтировал наушники, игрушки, а повзрослев принялся за бытовую технику. Сейчас учебу парень совмещает с работой электриком, а еще преподает роботехнику в колледже для детей от 6 до 9 лет. К слову, чудо-изобретением Артема можно управлять с мобильного телефона, причем дистанционно.

Артем Новиков:

Эти установки изготавливаются для автоматизации производства. То есть мехатроник подразумевает сборку и программирование мехатронных станций на маленьких макетах, а потом, когда он получает специальность мехатроника, он приходит на предприятии и делает это в полном масштабе.