Неделя леса-2019. Как присоединиться, чем акция в этом году будет отличаться от предыдущих? Все ответы по теме в одном материале

С 13 по 20 апреля в Беларуси пройдет большая республиканская акция под названием «Неделя леса». Любой желающий в эти дни сможет внести свой вклад в лесной фонд страны. Как это сделать и куда обратиться за саженцами, рассказала гостья программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева.

Акция уже проходит в 12 раз. Расскажите для тех, кто не знает, как к вам можно присоединиться. Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства:

Достаточно просто обратиться в ближайший лесхоз и лесничество, заявить о своем желании принять участие в акции, и сотрудники лесхоза покажут, где и как это возможно сделать. Обеспечат всем необходимым посадочным материалом, инвентарем. Поэтому нужно лишь желание. Даже денег не надо.

Какой выбор деревьев вы предлагаете? Анастасия Докучаева:

Традиционно наши лесообразующие породы – это сосна. Это царица нашего леса. Также мы будем высаживать и ель, березу, другие культуры. В последние годы делаем акцент на создание смешанных лесов. В 2018 году 90% созданных лесов были созданы путем смешения различных культур, то есть сосна, ель, береза.

Это хорошо с точки зрения экологии? Анастасия Докучаева:

Это хорошо с точки зрения борьбы с различными вредителями. В прошлом году мы посвящали акцию восстановлению участков, на которых свою деятельность проявил жук-короед, который в последние годы, к сожалению, находится у нас на слуху. И когда мы создаем леса смешанным путем, мы повышаем биологическую устойчивость лесов. Это укрепление нашего лесного фонда.

Какова отличительная черта акции в этом году? Анастасия Докучаева:

В прошлом году мы призывали присоединиться к акции семьями. В этом году это сохраняем, но больше делаем акцент в работе со школьниками, с подрастающими белорусами. Впервые в этом году мы будем проводить конкурс среди учреждений общего среднего образования. В каждой области выберем самый активный класс, самую активную школу. Каждое наше областное объединение выставляет свои критерии оценки. Но я думаю, что основной критерий – это объем выполненных работ, это активность непосредственно школьников. И будут хорошие призы.

Например, самый активный класс мы поощрим экскурсионной поездкой по знаковым местам своей области с посещением питомников, семенных центров. То есть будем прививать любовь к экологии. А самой активной школе подарим интерактивную доску, которую можно будет затем использовать в обучении. Свое первое дерево лично я посадила, когда пришла работать в Министерство лесного хозяйства. Это тоже яркое воспоминание, поэтому не зависит от того, какого возраста будет волонтер. В любом случае, в любом возрасте это 100% останется ярким воспоминанием.

Кто следит за процессом посадки деревьев? Анастасия Докучаева:

Да, работники лесохозяйственных учреждений при проведении данной акции обеспечивают контроль за правильностью посадки. Следят ли за уже посаженными деревьям впоследствии? Анастасия Докучаева:

Да, конечно. Есть целый комплекс лесохозяйственных мероприятий. Это уже не школьники, это профессионалы своего дела.

Насколько результативна такая акция, удается ли высадить достаточное количество деревьев за 7 дней? Анастасия Докучаева:

Результативна. В прошлый год мы посадили более 25 млн деревьев с помощью волонтеров, с помощью белорусов за эти короткие 7 дней. В этом году мы приготовили чуть меньшее количество посадочного материала, но если желающих будет не меньше, то без вопросов, я думаю, добавим. Поэтому, 25 млн деревьев за одну неделю – я думаю, что это очень хороший результат.

Насколько необходима высадка леса в Беларуси? Анастасия Докучаева:

Безусловно, у нас идет обновление леса, круговорот в природе, в нашей экономике. 46% территории Беларуси сегодня составляют земли лесного фонда. Действительно, леса у нас в Беларуси много. И будет еще больше. Трудно назвать идеальную цифру. Я могу сказать, что если оценивать уровень лесистости, то мы стремимся к показателю 40,1%. Сегодня 39,8%. Это после военных лет самый высокий показатель. Антон Мартыненко, СТВ:

Наши коллеги ежегодно участвуют в этой акции. Если не ошибаюсь, ездят в Молодечненский лесхоз. Высаживаем деревья. Я все надеюсь туда вернуться, посмотреть, прижились ли эти деревья.

Анастасия Докучаева:

Я, например, сажала деревья в Столбцовском лесхозе. В этом году ездила и смотрела на эту посадку. Действительно, стали больше наши деревья, наш будущий лес. Приятно наблюдать, как дело твоих рук постепенно прорастает и дает свои плоды.

В этом году акция посвящена не только Году малой родины, но и 75-летию освобождения Беларуси. Каким образом эта тематика найдет свое отражение? Анастасия Докучаева:

Да, это еще одна знаковая дата в истории нашей страны. В каждой области мы будем создавать аллеи памяти в рамках акции «Неделя леса». Будем устанавливать памятные таблички в дань уважения тем людям, героям, которые внесли свой вклад в существование свободной, независимой нашей страны. Поэтому могу сказать, что около 100 таких памятных объектов появятся на территории нашей страны за эти 7 дней в рамках акции «Неделя леса».