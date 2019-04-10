Товарищество собственников. Что нужно знать об этой форме управления общим имуществом?

В Беларуси более 90% жилья в многоквартирных домах является частной собственностью. Его обслуживанием в основном занимаются государственные жилищно-эксплуатационные организации. Однако 20 лет назад наша страна приняла закон о совместном домовладении, который позволил гражданам создавать товарищества собственников и брать обслуживание в свои руки. Как и кем создаются подобные организации? Какие плюсы у такой формы управления общим имуществом? Светлана Дмитроченко, адвокат:

Следует отметить, что в соответствии со статьей 208 Жилищного Кодекса Республики Беларусь инициирование создания товарищества собственников и регистрация его устава осуществляется застройщиком на этапе ввода дома в эксплуатацию.

Зачастую этого не происходит. Участники совместного домовладения вынуждены самостоятельно организовывать собрания и выбирать способ управления общим имуществом. И регистрировать, например, товарищество собственников. Светлана Дмитроченко:

Организация общего собрания по выбору способа управления общим имуществом происходит в следующем порядке: каждому участнику совместного домовладения, инициативной группой направляется письменное уведомление. Данное уведомление должно быть отправлено не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

При этом свое отношение каждый должен выразить в письменном виде. Результаты собрания оформляются протоколом. Каждый участник совместного домовладения обладает количеством голосов, пропорциональных размеру его доли в общей собственности на общее имущество. И если большинство голосует «за», то следующим этапом станет утверждение устава, вопрос об избрании органов управления, ревизионной комиссии, размере, порядке и сроках внесения членских взносов. Светлана Дмитроченко:

Высшим органом управления товарищества собственников является общее собрание его членов. Однако, если членов в товарищества собственников более пятидесяти, то возможно в качестве высшего органа управления избрать собрание уполномоченных.

Председателем правления может быть гражданин, имеющий среднее специальное или высшее экономическое, техническое или юридическое образование и прошедший специальную подготовку на курсах по управлению общим имуществом. Кандидатура председателя правления должна быть согласована местным органом распорядительной власти. Светлана Дмитроченко:

И в заключении следует помнить, что объединение нескольких жилых домов для создания одного товарищества собственников, законодательством не допускается. Один дом – одно товарищество.