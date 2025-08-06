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В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для участия в совместных учениях

06 августа 2025 13:37
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Вместе – сильнее. Первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой прибыл в Беларусь для участия в совместном учении «Запад-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для участия в совместных учениях-2

Сейчас белорусские и российские военные находятся на завершающем этапе подготовки к маневрам, которые стартуют на территории нашей страны в середине сентября. Отметим, «Запад-2025» является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году и носит исключительно оборонительный характер.

В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для участия в совместных учениях-4

Павел Шебеко, заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования:
В ходе учения мы отработаем вопросы применения воинских частей и подразделений сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов.

Подобного рода учения проходят на регулярной основе: раз в два года их попеременно организуют на территории Беларуси и России. И неизменно проведение маневров вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства соседних европейских государств. Чтобы снизить напряженность в регионе и продемонстрировать готовность к диалогу, в мае было принято решение о снижении параметров учения, а также их переносе вглубь территории Беларуси от западных границ. 

# Военные учения # Беларусь-Россия # Вооруженные силы Республики Беларусь

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