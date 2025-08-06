Дзиодзина: потенциал для развития страны состоит из людей, за каждым – свои умения и таланты

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Один из аспектов стабильности государства – это научный потенциал, которым оно обладает. Чем больше открытий и разработок, тем больше возможностей продолжать развитие и по другим направлениям. Ведь, например, успешно внедренные результаты технологических разработок могут представлять интерес как в той стране, где что-либо создали и придумали, но также за рубежом. В долгосрочной перспективе мы говорим о возможностях продолжать инновации, расширять экспорт, обретать новые контакты, укреплять экономику и торговые отношения, предоставляя свои компетенции заинтересованным странам-партнерам.

Беларусь не стала тому исключением, тут правда есть, что предложить как на внешнем, так и внутреннем рынке. «Мы обладаем самым важным, как я уже говорил, ресурсом – человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым», – подчеркнул Александр Лукашенко на совещании с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.