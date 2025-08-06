Дзиодзина: потенциал для развития страны состоит из людей, за каждым – свои умения и таланты
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Один из аспектов стабильности государства – это научный потенциал, которым оно обладает. Чем больше открытий и разработок, тем больше возможностей продолжать развитие и по другим направлениям. Ведь, например, успешно внедренные результаты технологических разработок могут представлять интерес как в той стране, где что-либо создали и придумали, но также за рубежом. В долгосрочной перспективе мы говорим о возможностях продолжать инновации, расширять экспорт, обретать новые контакты, укреплять экономику и торговые отношения, предоставляя свои компетенции заинтересованным странам-партнерам.
Беларусь не стала тому исключением, тут правда есть, что предложить как на внешнем, так и внутреннем рынке. «Мы обладаем самым важным, как я уже говорил, ресурсом – человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым», – подчеркнул Александр Лукашенко на совещании с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.
Алена Дзиодзина:
Стоит отметить, что человеческий потенциал у каждого уникальный, когда в каждом заложен особый талант, который при благоприятных условиях может развиться во что-то внушительное и полезное. Если мы говорим о масштабах страны, то потенциал для ее развития состоит из людей, образуя один «организм», своего рода систему. За каждым изобретателем, ученым, энтузиастом, человеком с потенциалом – свои умения и таланты. А в перспективе единой системы развития государства ресурс каждой отдельной личности перерастает в возможности уже на глобальном уровне. Но, как уже говорилось, важны условия.
С одной стороны, их создает государство и личность, когда команды талантливых получают поддержку. Но с другой, стоит отметить, что условия внешнего контура могут влиять на темп и в определенной степени на направленность. «Надо ускоряться. Жизнь нас подталкивает к этому», – подчеркнул Александр Лукашенко во время рабочего совещания вместе с экспертной группой, как ресурсное качество отмечал дальновидность и своевременность. Ведь череда современных событий на экономическом и политическом диктует ускоренный темп. И, как отмечал Александр Лукашенко, эти аспекты касаются не только экономического развития, но и нацбезопасности.