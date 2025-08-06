Прямой эфир

Как выбрать велосипед? Рассказываем о важных нюансах

06 августа 2025 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как выбрать велосипед? Рассказываем о важных нюансах -1

Алина Трус, корреспондент:
Лето все еще радует нас жаркими деньками, а значит самое время отправиться в небольшое путешествие. Но для начала выберем хороший велосипед, без него на прогулке точно не обойтись. 

Как выбрать велосипед? Рассказываем о важных нюансах -3

Мы отправились в самый большой магазин велосипедов в городе, чтобы выбрать лучший двухколесник. Начинаем знакомство с привычного вездехода – горника. Массивный руль для баланса и широкие покрышки для хорошей проходимости. Амортизационная вилка с большим ходом для преодоления препятствий, идеальный вариант для экстремальных поездок.

Как выбрать велосипед? Рассказываем о важных нюансах -5

Евгений Семенков, директор веломагазина:
На таком велосипеде, кстати, можно очень нескучно добраться на работу. Вы можете ехать по велодорожке, резко свернуть куда-нибудь, скажем, в парк, прокатиться по грунту, преодолеть пару препятствий, спуститься по ступенькам в метро, не покидая седло велосипеда.

Как выбрать велосипед? Рассказываем о важных нюансах -7

Еще один вариант для любителей агрессивной езды – гравийник. Именно он сейчас на пике популярности. Предназначен для любого вида дорог. Его по достоинству оценивают профессиональные гонщики.

Евгений Семенков:
Велосипед предназначен для любого типа дорожного покрытия. Вы можете ездить на длинные дистанции, вы можете заниматься туризмом, фитнесом. Точно так же добираться на работу, можете кататься по легкой пересеченной местности. Обратите внимание, руль, который позволяет вам менять хват на всем протяжении пути, чтобы вам было комфортно. На этом велосипеде вы можете и скорость хорошую набирать, и кататься в свое удовольствие.

Подробности в видео.

# Полезные советы # Велосипед

Другие новости рубрики

Все новости
Дзиодзина: потенциал для развития страны состоит из людей, за каждым – свои умения и таланты
06 августа 2025 12:56

Дзиодзина: потенциал для развития страны состоит из людей, за каждым – свои умения и таланты

Этот дом помнит любимого классика – рассказываем, как жил в Минске Максим Богданович
06 августа 2025 11:34

Этот дом помнит любимого классика – рассказываем, как жил в Минске Максим Богданович

В Минске проходит международная конференция к 100-летию научного плодоводства Беларуси
06 августа 2025 11:02

В Минске проходит международная конференция к 100-летию научного плодоводства Беларуси