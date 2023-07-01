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В Беларусь начали чаще пытаться незаконно ввозить травматическое оружие

01 июля 2023 11:20
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечен рост случаев незаконного ввоза травматического оружия. Эти преступления относятся к категории тяжких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларусь начали чаще пытаться незаконно ввозить травматическое оружие-1

Генеральная прокуратура отмечает, что белорусским законодательством точно дано определение, что такое «огнестрельное оружие травматического действия» и «травматический патрон» и их ввоз на территорию нашей страны строго запрещен. Это касается даже транзита. Зачастую незнание этого и приводит к проблемам. Например, в России «травматы» законодательно отнесены к оружию самообороны. 

В Беларусь начали чаще пытаться незаконно ввозить травматическое оружие-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: 
Важно отметить, что разрешенное в Российской Федерации и других странах в гражданском обороте травматическое оружие запрещено к обороту на территории Республики Беларусь. Обращаем внимание всех въезжающих на наличие уголовной ответственности за ввоз в Республику Беларусь огнестрельного оружия травматического действия. 

В Беларусь начали чаще пытаться незаконно ввозить травматическое оружие-7

По данным Генпрокуратуры, только за последний месяц в Беларуси возбуждено 18 уголовных дел в связи с незаконной перевозкой огнестрельного оружия травматического действия и перемещением его через границу. На этом попались 9 человек. 

# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

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