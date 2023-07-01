В Беларусь начали чаще пытаться незаконно ввозить травматическое оружие

Новости Беларуси. В Беларуси отмечен рост случаев незаконного ввоза травматического оружия. Эти преступления относятся к категории тяжких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура отмечает, что белорусским законодательством точно дано определение, что такое «огнестрельное оружие травматического действия» и «травматический патрон» и их ввоз на территорию нашей страны строго запрещен. Это касается даже транзита. Зачастую незнание этого и приводит к проблемам. Например, в России «травматы» законодательно отнесены к оружию самообороны.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Важно отметить, что разрешенное в Российской Федерации и других странах в гражданском обороте травматическое оружие запрещено к обороту на территории Республики Беларусь. Обращаем внимание всех въезжающих на наличие уголовной ответственности за ввоз в Республику Беларусь огнестрельного оружия травматического действия.