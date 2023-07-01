В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни

Новости Беларуси. Началась регистрация на ЦТ в резервные дни. Меньше недели есть у тех, кто по уважительной причине вместе с большинством не прошел испытание, чтобы заявить о готовности сдать его в этом месяце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 11 и 13 числа пройдет централизованное тестирование по белорусскому и русскому языкам, а 11 и 15 июля – по остальным предметам. Зарегистрироваться можно в шести ВУЗах страны. В Минске – это БГУ. Абитуриентам необходимо иметь документ, подтверждающий наличие уважительной причины, например, медицинскую справку в случае болезни. Регистрация открыта по 6 июля. Сегодня, 1 июля, пункты приема заявлений открыты до 18:00. В будние дни они работают с 9:00 до 19:00.