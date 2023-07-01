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В Беларуси начал работать портал, на котором можно найти родственников, погибших во время Великой Отечественной

01 июля 2023 10:52
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости начал работу национальный поисковый портал «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси начал работать портал, на котором можно найти родственников, погибших во время Великой Отечественной-1

Он доступен по адресу в интернете «беларусьпомнит.бел». Там собрана информация о местах захоронений, документы о награждении, прохождении службы, победах и лишениях на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Для пополнения базы данных в стране создано более 1300 поисково-исследовательских отрядов. Эта веб-площадка стала развитием национального поискового проекта «Беларусь помнит. Помним каждого». Её создание – инициатива пионерской организации и издательского дома «Беларусь сегодня». 

# Интернет # общество # Фотофакт

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