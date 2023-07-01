В Беларуси начал работать портал, на котором можно найти родственников, погибших во время Великой Отечественной

Он доступен по адресу в интернете «беларусьпомнит.бел». Там собрана информация о местах захоронений, документы о награждении, прохождении службы, победах и лишениях на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Для пополнения базы данных в стране создано более 1300 поисково-исследовательских отрядов. Эта веб-площадка стала развитием национального поискового проекта «Беларусь помнит. Помним каждого». Её создание – инициатива пионерской организации и издательского дома «Беларусь сегодня».