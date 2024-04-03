МВД: с начала посевной выявлено 56 преступлений и свыше 1400 административных нарушений

Посевная под контролем милиции! Мобильные и мониторинговые группы работают по всей республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала сезона уже выявлено 56 преступлений и свыше 1 400 административных нарушений. Правоохранители фиксируют факты хищений и нарушения правил трудовой дисциплины. Как оказалось, работники предприятий нередко приступают к обязанностям в состоянии алкогольного опьянения. Таких случаев выявлено уже более сотни.

Валерий Балабуев, заместитель начальника ГУБЭП МВД Беларуси:

В основном уголовные дела возбуждены за кражи горюче-смазочных материалов, запчастей и присвоение денежных средств предприятий. Вскрыты факты взяточничества за решение вопросов по поставкам в хозяйства различных товарно-материальных ценностей. Общая сумма незаконных вознаграждений составила около 35 тысяч рублей.

На особом контроле и техническое состояние. Бережное отношение к сельхозмашинам – железное требование главы государства.