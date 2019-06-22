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В авто в жару: как помочь себе? Советы эксперта

22 июня 2019 18:54
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Аномальная жара – проблема для водителей. Солнце превращает салон машины в жуткий СПА. Как не сгореть за рулём? Советы автоэксперта в программе «Плюс-минус». 

В авто в жару: как помочь себе? Советы эксперта-1

Юрий Гладчук, автомобильный эксперт:
Июнь выдался рекордно жарким. На улице около 30 градусов. Мы дадим несколько советов, как уберечь себя и свой автомобиль в такую погоду. Прежде всего проверяем техническую часть, потому что автомобиль также испытывает большие нагрузки. Проверяем систему охлаждения двигателя, уровень охлаждающей жидкости, также периодически нужно чистить радиатор охлаждения, потому что он в наших условиях быстро загрязняется. Также проверяем систему кондиционирования воздуха, отвозим машину к специалисту, где он проверит на герметичность систему, а также проверит уровень фреона, и при необходимости дозаправит систему. Ставьте автомобиль в тень, потому что на солнце он превращается в настоящую духовку. Также не спешите включать кондиционер, для начала откройте все двери и проветрите салон. Также можно при парковке оставлять небольшую щёлку, чтобы горячий воздух выходил из салона. Под лобовое стекло можно ставить специальный светоотражающий экран, потом в салоне будет не так жарко.

В авто в жару: как помочь себе? Советы эксперта-4

Также пейте больше жидкости, не меньше 2 литров в день, потому что с потоотделением организм теряет очень много влаги. Правильно пользуйтесь кондиционером или климат-контролем, не направляйте воздушные потоки на себя, а направляйте от себя. Потому что так можно заболеть.

Разница температуры воздуха в салоне и на улице не должна превышать 5 градусов.

Также важный совет: периодически проводите антибактериальную обработку, потому что люди заболевают именно из-за того, что бактерий в системе кондиционирования заводится очень много, периодически их нужно удалять. Когда температура поднимается выше 30 градусов, это, действительно, экстремальная жара! Берегите себя и свой автомобиль.

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# Автомобили # общество # Юрий Гладчук

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