Зубной порошок спасёт сад и огород от палящих лучей! Чудо-раствор от Ивана Русских

Ромашки спрятались, поникли лютики. Палящее солнце превратило белорусскую столицу в Сахару. Зелёные городские лужайки буквально хрустят под ногами. Засушливый июнь – тема номер один и для садоводов.

Как спасти грядки от палящих лучей, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Cегодня я расскажу, как в жару защитить газон, огород и сад от палящего солнца. Избыток ультрафиолета буквально сжигает листья и плоды. Особенно от этого страдают виноград, сливы, яблони. А в защищённом грунте – томаты, перцы и баклажаны.

Мой фирменный рецепт подходит для обработки всех растений.

Для его приготовления понадобится вода и зубной порошок. Не используйте строительный мел, его частички слишком крупные и могут забивать опрыскиватель. На 5 литров воды понадобится полная столовая ложка зубного порошка.