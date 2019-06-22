Зубной порошок спасёт сад и огород от палящих лучей! Чудо-раствор от Ивана Русских

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Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Cегодня я расскажу, как в жару защитить газон, огород и сад от палящего солнца. Избыток ультрафиолета буквально сжигает листья и плоды. Особенно от этого страдают виноград, сливы, яблони. А в защищённом грунте – томаты, перцы и баклажаны.
Мой фирменный рецепт подходит для обработки всех растений.
Для его приготовления понадобится вода и зубной порошок. Не используйте строительный мел, его частички слишком крупные и могут забивать опрыскиватель. На 5 литров воды понадобится полная столовая ложка зубного порошка.
Секрет – тщательное перемешивание.
Закручиваем опрыскиватель и трясём. Состав совершенно безопасен, благодаря чему его можно наносить на спелые яблоки, груши, сливы, вишни, томаты, перцы, огурцы, баклажаны и другие плоды. Теперь накачиваем и приступаем к обработке сада, огорода или газона.
Не делайте такую обработку под палящими лучами солнца – она чревата ожогами. Равномерно наносим наш состав на листья и плоды. Благодаря содержанию мела, создаётся тонкая белая плёночка, которая и отражает избыток ультрафиолета. После обильного дождя процедуру лучше повторить. Между прочим, такая обработка защищает растения в теплице от засухи, снижает количество поливов и экономит воду.
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