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Будет ли много грибов? Народные приметы до конца июня

22 июня 2019 17:56
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О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус». 24 июня – Варфоломей и Варнава. Если днём туман стелется по воде – жди богатого урожая грибов. Бледное утреннее солнце – предвестник дождя.

Будет ли много грибов? Народные приметы до конца июня -1

26 июня – Акулина Гречишница. Для крестьян эта дата – предвестник сезона посева гречихи.

+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

27 июня – Елисей. Осадки в этот день сулили дождливую неделю.

Будет ли много грибов? Народные приметы до конца июня -4

# Погода в Беларуси # общество

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