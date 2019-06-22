Будет ли много грибов? Народные приметы до конца июня

О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус». 24 июня – Варфоломей и Варнава. Если днём туман стелется по воде – жди богатого урожая грибов. Бледное утреннее солнце – предвестник дождя.
О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус». 24 июня – Варфоломей и Варнава. Если днём туман стелется по воде – жди богатого урожая грибов. Бледное утреннее солнце – предвестник дождя.
26 июня – Акулина Гречишница. Для крестьян эта дата – предвестник сезона посева гречихи.
+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю
27 июня – Елисей. Осадки в этот день сулили дождливую неделю.