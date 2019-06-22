Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Новости Беларуси. Пока все дороги ведут в Минск, а мы продолжаем следить за тем, что происходит в фан-зонах II Европейских игр. Сейчас перенесемся сразу в несколько самых популярных точек столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца спорта – тысячи болельщиков из разных стран. Однако все находят общий язык и наслаждаются блюдами белорусской кухни, которую предлагают десятки фудкортов. А наш корреспондент Кристина Федорович уже познакомилась не только с иностранными гостями, но и попробовала себя в зарубежных и даже экзотических видах спорта.

Кристина Федорович, СТВ:

Добрый вечер. Хотя если забежать вперед и сказать об атмосфере, то, конечно, вечер весьма жаркий. Ну и если говорить откровенно, пока ждала свой черед для прямого включения, не смогла пройти мимо одной из зон развлечений – называется петанк.

Правила очень просты. У нас есть маленький шар – называется кошанет. Его вбрасывают в площадку, а большой шар нужно подбросить как можно ближе к маленькому шару.

Здесь становится только многолюднее и очень приятно, что болельщики приходят во всеоружии поддерживать ребят. Некоторые рисуют флаги на лице. Многие пришли в ярких шапках. Самый популярный аксессуар – Лесик: будь то игрушка, рюкзак или кепка. В поддержке атлетов все средства хороши, но, безусловно, главное – настроение. И здесь с ним проблем явно нет. Чтобы не быть голословной, вот вам прямое доказательство.

Я был в Баку на Европейских играх, и Минск удивил меня намного больше.

Приятная атмосфера и хорошая погода. Это важно для спортивных соревнований. Я вижу очень многих счастливых людей. Многолюдно и у зоны продажи сувенирной продукции. Приглашаем всех присоединиться. Фанзона продолжит свою работу вплоть до полуночи. Ну а 23 июня программа стартует уже в десять утра с трансляции спортивных соревнований.

Атмосфера здесь правда непередаваемая. Передаю слово своей коллеге Веронике Гришковой.

Вероника Гришкова, СТВ:

Сегодня в такую жару мы танцевали знойный танец страсти – румбу! Темп задавал мастер спорта международного класса Александр Ляхович.

Десятки пар присоединились к танцевальному флеш-мобу. К слову, формат «в стиле танца» – особенность фан-зоны «Минск-Арены».

Александр Ляхович, чемпион мира и Европы по спортивно-бальным танцам:

Первая часть мастер-класса закончена, готовимся ко второй части. Сегодня у нас горячая и страстная румба. Ждем всех на нашим мастер-классах. Завтра у нас не менее зажигательный танец – это самба. Приходите, вам понравится, будем качать вместе с вами.

Участники мастер-класса:

Все проходит в дружеской атмосфере. Чувствуешь себя как дома. Не смотришь на других людей, а просто танцуешь в свое удовольствие. Тут достаточно много профессиональных пар было. И мы сначала немного стеснялись участвовать в батле. Но нас тренер подтолкнул. Но не только танцами развлекают болельщиков. Здесь есть все необходимое для отдыха: фудкорты с разнообразным стрит-фудом, фотозоны и спортивные активности. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользуется символ II Европейских игр лисенок Лесик. Чтобы сфотографироваться с рыжим озорником, выстроилась очередь. Интересуются гости столицы и достопримечательностями нашей страны. На фон-зоне проходит выставка «Беларусь туристическая», где гостей мультиспортивного форума знакомят с возможными маршрутами по главным замкам и агроусадьбам Беларуси.

Ольга Горшкова, начальник санатория:

Им интересно узнать, какие достопримечательности у нашего туризма есть. И дворцы наши смотрят, и базы отдыха. Агротуризм и санатории тоже интересуют. Спрашивают, задают вопросы.





Александр Здобников, начальник отдела Национального выставочного центра «Белэкспо»:

Посетители фанзоны подходят и интересуются. Даже сегодня купили уже один тур, прямо сразу здесь оформили. Купили на завтра Несвиж.