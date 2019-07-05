В Англии виртуальный костюм белорусских разработчиков использовали на презентации технологии 5G

Новости Беларуси. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль. Тренировочная сессия проходила между двумя игроками, один из которых находился в городе Ковентри, а другой в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсменам, облаченным в уникальный двухкилограммовый «умный костюм», удалось не только показать один из приемов в регби-перехват, но и с помощью сети 5G прочувствовать его силу. Разработка белорусского проекта участника Парка высоких технологий обеспечила полное погружение в виртуальную реальность.