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В Англии виртуальный костюм белорусских разработчиков использовали на презентации технологии 5G

05 июля 2019 16:55
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Новости Беларуси. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль. Тренировочная сессия проходила между двумя игроками, один из которых находился в городе Ковентри, а другой в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсменам, облаченным в уникальный двухкилограммовый «умный костюм», удалось не только показать один из приемов в регби-перехват, но и с помощью сети 5G прочувствовать его силу. Разработка белорусского проекта участника Парка высоких технологий обеспечила полное погружение в виртуальную реальность.

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# It-технологии # общество # Сергей Савицкий

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